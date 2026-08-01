Teatro, peñas, Beach Polo, espectáculos infantiles y actividades gratuitas para despedir las vacaciones de invierno en el Partido de La Costa.

El último fin de semana de las vacaciones de invierno llega con una amplia agenda de propuestas para disfrutar en familia en el Partido de La Costa. El pronóstico anuncia una mejora en las condiciones del tiempo tras el temporal del viernes y, además, el paro docente previsto para el lunes podría llevar a muchas familias a extender unas horas más la estadía antes de emprender el regreso.

Después de una jornada marcada por el alerta meteorológico, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana mucho más favorable. Para el sábado se espera una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 15°C, con cielo mayormente nublado pero sin lluvias significativas. El domingo continuará estable, con registros entre 6°C y 11°C, ideal para disfrutar de actividades culturales, deportivas y recreativas distribuidas en distintas localidades del distrito.

En ese contexto, el Partido de La Costa ofrece una agenda con alternativas para todos los gustos y la mayoría con entrada libre y gratuita.

Teatro para toda la familia

La cartelera comienza el sábado a las 17.00 con «Luna y las Guardianas de los Sueños», un espectáculo infantil que se presentará en EMAI (Espacio Multicultural de Arte Independiente), ubicado sobre Moisés Lebensohn, en Mar de Ajó.

Más tarde, desde las 18.00, el Espacio Multicultural de Mar de Ajó ofrecerá una doble función de la Comedia Municipal con «Novios por Internet» y posteriormente «La Vendedora de Sueños», ambas con entrada gratuita.

La jornada teatral continuará a las 21.00 con «Son Mentiras Impiadosas», protagonizada por Mariano Beveraggi, en el Espacio Multicultural de San Bernardo, otra propuesta con ingreso libre.

Folklore y peñas

Los amantes de la música popular tendrán dos excelentes opciones.

El sábado, desde las 15.00, el Centro Cultural Las Toninas será escenario de una peña abierta para compartir música, baile y mate.

El domingo, desde las 12.00, la Sociedad de Fomento Rocco recibirá el tradicional Encuentro de Amigos, Folklore y Danzas, con artistas locales, buffet económico y entrada gratuita.

Beach Polo en Costa del Este

El deporte también tendrá su espacio con una nueva edición del Beach Polo, una de las propuestas que más público suele reunir durante el invierno y que volverá a disputarse sobre la arena de Costa del Este, combinando competencia y espectáculo en un entorno natural privilegiado.

Cultura y tradiciones

Las celebraciones por el Mes de la Pachamama también comenzarán a sentirse en La Costa. En San Clemente del Tuyú ya se difunde la convocatoria para la 17ª Ceremonia a la Pachamama, que se desarrollará el próximo fin de semana en la Huaca ubicada dentro del Vivero Municipal Cosme Argerich, una ceremonia que año tras año reúne a vecinos y visitantes.

Un regreso con menos apuro

A diferencia de otros cierres de vacaciones, muchas familias podrían optar por regresar recién el lunes aprovechando el paro nacional docente convocado para ese día. Esa situación podría descomprimir el tránsito habitual del domingo sobre la Ruta 11 y permitir disfrutar algunas horas más de descanso antes de volver a casa.

Con buenas condiciones climáticas, actividades gratuitas y una variada agenda cultural, el Partido de La Costa buscará cerrar las vacaciones de invierno con un intenso movimiento de vecinos y visitantes.

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