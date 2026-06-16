CAME | El feriado de Güemes registró un movimiento discreto y fue el más bajo del año

De acuerdo con el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el sexto fin de semana largo del año se consolidó como el de menor actividad en lo que va de 2026, con un total de 993.683 turistas movilizados a lo largo y ancho del país. Si bien la cifra representó un incremento del 37,7% en la cantidad de viajeros si se lo compara de manera individual con el único feriado del 17 de junio del año pasado, el balance general del mes se ubicó muy por debajo del total de junio de 2025, período en el cual la cercanía de dos feriados consecutivos había arrastrado a más de 2,2 millones de personas a las rutas. El impacto económico directo de este fin de semana dejó un saldo de $ 216.649 millones, condicionado fuertemente por una marcada tendencia hacia las escapadas de cercanía, decisiones de último momento, un consumo sumamente austero y el reciente inicio del Mundial de Fútbol 2026, factores que modificaron los hábitos de la demanda.

El relevamiento nacional arrojó un gasto promedio diario por turista de $ 109.013, reflejando una caída real del 3,5% en comparación con el mismo feriado del año anterior, mientras que la estadía promedio sufrió una reducción del 13%, promediando apenas los 2 días de alojamiento. Los destinos que lograron destacarse por encima de la media fueron aquellos vinculados a los deportes, las termas, las primeras nevadas en la Patagonia (con Bariloche, Ushuaia y San Martín de los Andes a la cabeza) y los corredores naturales del Litoral, como Puerto Iguazú que arañó el 70% de ocupación. Por su parte, la provincia de Salta traccionó visitantes gracias a los actos oficiales en memoria del general Güemes, mientras que la Costa Atlántica exhibió un panorama dispar, donde Mar del Plata trabajó con reservas más bajas de lo habitual y las localidades del interior bonaerense lograron defender el fin de semana largo captando el flujo de excursionistas regionales a través de sus fiestas populares y propuestas gastronómicas.

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