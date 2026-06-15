La Comedia Municipal de Teatro de San Bernardo recibirá al dúo Violetas y Vidalas en una función solidaria para recaudar fondos destinados al proyecto Teatro del Pueblo.

La Comedia Municipal de Teatro del Partido de La Costa volverá a abrir sus puertas a una propuesta artística que combina música, identidad cultural y compromiso comunitario. El próximo sábado 20 de junio a las 21.00, la sala ubicada en San Juan 2834 de San Bernardo será escenario de la presentación de «Manifiesto», el espectáculo del dúo folklórico Violetas y Vidalas, integrado por Natalia Simoncini y Mariana Pedrocco.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita, con modalidad «a la gorra», y todo lo recaudado será destinado a la Asociación Civil Amigos de la Comedia Municipal de Teatro, entidad que trabaja desde hace años para acompañar el crecimiento de la actividad teatral y cultural del distrito.

Más allá de la propuesta artística, la jornada tendrá un significado especial. Los fondos obtenidos contribuirán al sostenimiento de uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por la comunidad cultural costera: la construcción del futuro Teatro del Pueblo, un espacio pensado para consolidar el desarrollo de las artes escénicas y brindar una sede propia para múltiples expresiones culturales.

Música popular y artistas invitados

La velada contará con la participación de las integrantes de Violetas y Vidalas, un dúo dedicado a la música folklórica argentina y latinoamericana, que presentará un repertorio atravesado por las raíces culturales, las canciones de identidad popular y los sonidos tradicionales del continente.

Además, se sumarán como artistas invitados Federico Galletti y Yanina Ruiz, enriqueciendo una propuesta que promete reunir música, canto y emoción en un mismo escenario.

Una construcción colectiva

Desde hace años, la Asociación Civil Amigos de la Comedia Municipal viene impulsando distintas iniciativas destinadas a fortalecer la actividad cultural local. Cada espectáculo, cada función y cada evento solidario forman parte de un objetivo mayor: avanzar en la concreción de un espacio que pertenezca a la comunidad y que permita seguir ampliando las posibilidades para artistas, actores, músicos y vecinos.

La idea del Teatro del Pueblo representa mucho más que una obra edilicia. Se trata de una apuesta colectiva para consolidar un lugar de encuentro, formación y expresión cultural, construido con el esfuerzo de quienes creen que la cultura también es una herramienta de desarrollo comunitario.

Por eso, cada actividad que suma recursos para ese proyecto adquiere un valor especial.

En este caso, la invitación es doble: disfrutar de una propuesta artística de calidad y colaborar con una iniciativa que busca dejar una huella duradera para las futuras generaciones de artistas del Partido de La Costa.

La cita será el próximo 20 de junio a las 21.00 en la Comedia Municipal de Teatro de San Bernardo. La entrada es libre y gratuita, y la contribución será voluntaria.

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