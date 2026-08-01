1 de agosto de 2026

Se disputará la XIII edición del Torneo de Polo Arena en Costa del Este

3 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Julio Junco, referente de El Relincho Polo Club, brindó los detalles de la XIII edición del Torneo de Polo Arena, que se llevará a cabo este domingo 2 de agosto en sus instalaciones de Costa del Este. .

La jornada abrirá a las 09:00 hs y comenzará formalmente a las 10:30 hs con el debut del polo femenino —que sumará equipos locales e invitados—, para dar paso a las 14:00 hs al polo masculino de mayor handicap en la disputa de la Copa El Relincho.

Los detalles:

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