Se disputará la XIII edición del Torneo de Polo Arena en Costa del Este

En diálogo con Radio Noticias, Julio Junco, referente de El Relincho Polo Club, brindó los detalles de la XIII edición del Torneo de Polo Arena, que se llevará a cabo este domingo 2 de agosto en sus instalaciones de Costa del Este. .

La jornada abrirá a las 09:00 hs y comenzará formalmente a las 10:30 hs con el debut del polo femenino —que sumará equipos locales e invitados—, para dar paso a las 14:00 hs al polo masculino de mayor handicap en la disputa de la Copa El Relincho.

Los detalles:

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