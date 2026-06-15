Empresarios turísticos advierten una ocupación moderada para el fin de semana largo. La situación preocupa en Mar del Plata y en los destinos de la Costa Atlántica.

La preocupación que desde hace semanas vienen expresando empresarios, comerciantes y prestadores turísticos de la Costa Atlántica comenzó a reflejarse también en los principales medios regionales. Un informe publicado por el diario marplatense La Capital confirmó que las expectativas están lejos de los niveles habituales para esta época del año.

Según relevamientos del sector, la ocupación hotelera ronda actualmente el 35%, un porcentaje considerado bajo para un feriado extendido que históricamente funcionó como una oportunidad para dinamizar la actividad turística durante la temporada baja.

Una preocupación que atraviesa toda la región

La situación no afecta únicamente a Mar del Plata. Desde distintos destinos del corredor atlántico bonaerense, incluido el Partido de La Costa, empresarios vinculados a la hotelería, la gastronomía y el comercio vienen advirtiendo sobre una demanda más cautelosa y decisiones de viaje tomadas a último momento.

Entre los factores que explican el escenario aparecen las dificultades económicas que enfrentan muchas familias, las condiciones climáticas poco favorables pronosticadas para los próximos días y, como dato singular de este año, el impacto que genera el Mundial de Fútbol en la organización del tiempo libre y el consumo.

El desafío de sostener la actividad

Para los prestadores turísticos, la situación vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos que enfrenta la región: sostener el movimiento económico durante los meses de temporada baja.

En ciudades como las del Partido de La Costa, donde gran parte de la actividad comercial depende directa o indirectamente del turismo, cada fin de semana largo representa una oportunidad importante para generar ingresos, mantener puestos de trabajo y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector.

Expectativa por las decisiones de último momento

A pesar de las cifras actuales, muchos operadores mantienen expectativas de una mejora en los próximos días. La experiencia de los últimos meses muestra que una parte importante de los turistas define sus viajes sobre la fecha, especialmente cuando se trata de escapadas cortas.

Por ese motivo, hoteles, complejos turísticos y comercios continúan apostando a promociones y propuestas especiales para captar visitantes.

Sin embargo, el panorama vuelve a reflejar una realidad que el sector viene señalando desde hace tiempo: el turismo sigue mostrando movimiento, pero con un comportamiento mucho más selectivo, cauteloso y condicionado por la situación económica que atraviesa el país.

La publicación de La Capital no hace más que ratificar una preocupación que desde distintos puntos de la Costa Atlántica se viene observando desde hace semanas y que obliga a empresarios y municipios a redoblar esfuerzos para sostener la actividad durante los meses de menor afluencia turística.

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