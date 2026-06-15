«Cuando donamos sangre no solamente salvamos una vida, sino que podemos salvar tres o cuatro gracias a los diferentes hemocomponentes»

En diálogo con Radio Noticias, el Dr. Claudio Cavadini, Jefe del servicio de hemoterapia del Partido de La Costa, brindó detalles sobre la organización de la «Semana del Donante de Sangre», una iniciativa que busca anticiparse a la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre —que este año coincide con un domingo y un fin de semana largo— para promover la donación altruista en todo el distrito.

El profesional médico explicó el valor biológico y social de este acto solidario, detallando que de cada extracción de 500 centímetros cúbicos no solo se obtienen los glóbulos rojos que transportan oxígeno, sino también plasma y otros derivados esenciales como factores de coagulación, albúmina y crioprecipitados, indispensables para tratar diversas patologías.

Cavadini celebró que hoy el Partido de La Costa goza de tres servicios de extracción activos, lo que permite descentralizar la campaña: en el Hospital de Mar de Ajó (cabecera del servicio) las jornadas se realizarán desde el martes hasta el sábado, mientras que en los nosocomios de Santa Teresita y San Clemente del Tuyú la atención se concentrará los días miércoles y viernes, siempre en el horario de 8:00 a 11:00 de la mañana.

Los detalles:

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