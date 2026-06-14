El Centro de Jubilados Ilusión de Nueva Atlantis realizó un encuentro especial para celebrar el pre Día del Padre junto a vecinos e instituciones amigas.

El Centro de Jubilados Ilusión de Nueva Atlantis compartió una jornada especial para celebrar el pre Día del Padre junto a socios, vecinos e instituciones amigas.

Durante la tarde hubo sorteos, música, baile, charlas y momentos de encuentro que permitieron fortalecer los vínculos entre quienes participan habitualmente de las actividades de la entidad y aquellos vecinos que volvieron a acercarse a la institución.

Desde la comisión directiva destacaron la participación del grupo «La Juntada», que animó el encuentro durante más de dos horas, así como la presencia de integrantes del Centro de Jubilados La Amistad, quienes acompañaron la celebración.

También agradecieron el apoyo permanente de comerciantes, emprendedores y vecinos de la comunidad, que colaboraron con donaciones para hacer posible la actividad.

«Sin ustedes no seríamos lo que somos», expresaron desde la institución al agradecer el acompañamiento que recibe el centro en cada una de sus iniciativas.

La jornada concluyó con un clima de alegría y camaradería, reafirmando el rol que cumplen estas entidades como espacios de encuentro, participación y contención para los adultos mayores de la comunidad.

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