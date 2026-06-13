Inglaterra, España, Francia, Brasil y Argentina lideran el ranking de las selecciones más valiosas del Mundial 2026 según Transfermarkt.

Mientras la pelota empieza a rodar en el Mundial 2026, otra competencia se juega fuera de la cancha: la del valor de mercado de los planteles.

Según los datos elaborados por Transfermarkt, la plataforma especializada en cotización de futbolistas más consultada del mundo, las selecciones europeas continúan dominando el ranking económico del fútbol internacional, aunque Sudamérica mantiene representantes entre las grandes potencias.

Las cinco selecciones más valiosas del Mundial 2026

Tomando únicamente los equipos clasificados para la Copa del Mundo, el ranking global es encabezado por:

Inglaterra España Francia Brasil Argentina

Las cinco selecciones superan ampliamente los mil millones de euros en valor de mercado de sus planteles y reúnen a buena parte de las máximas figuras que actualmente compiten en la Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A y Champions League.

El liderazgo inglés se explica por una generación de futbolistas jóvenes con enorme proyección internacional, mientras que España y Francia continúan capitalizando el talento surgido de sus poderosas estructuras formativas.

Brasil y Argentina aparecen como los únicos representantes sudamericanos dentro del Top 5 mundial.

Los equipos más valiosos por continente

Europa

Inglaterra España Francia Alemania Portugal

Sudamérica

Brasil Argentina Uruguay Colombia Ecuador

Norte y Centroamérica (Concacaf)

Estados Unidos México Canadá Panamá Costa Rica

África

Marruecos Senegal Costa de Marfil Ghana Egipto

Asia

Japón Corea del Sur Irán Arabia Saudita Qatar

El dinero no garantiza títulos

La historia de los Mundiales demuestra que el valor de mercado suele marcar tendencias, pero no asegura campeonatos.

Argentina llegó a Qatar 2022 detrás de varias potencias europeas en cotización y terminó levantando la Copa del Mundo. Lo mismo ocurrió en distintas épocas con selecciones que, sin liderar los rankings económicos, encontraron en el funcionamiento colectivo la fórmula para alcanzar la gloria.

Por eso, aunque los números ayudan a entender el potencial de cada plantel, el Mundial sigue siendo el torneo donde la historia se escribe dentro de la cancha.

Fuente: Transfermarkt.

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