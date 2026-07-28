Un grupo de intendentes del peronismo, entre ellos Juan de Jesús, impulsa una mayor representación de los municipios en la mesa de negociación del oficialismo bonaerense.

Un grupo de jefes comunales, entre ellos el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, impulsa una mayor participación de los municipios en las definiciones políticas del peronismo provincial.

En medio de las negociaciones internas del peronismo bonaerense, un grupo de intendentes comenzó a mantener reuniones con el objetivo de fortalecer la representación de los gobiernos municipales dentro del espacio político y participar de manera más activa en las decisiones estratégicas.

La iniciativa surge en un momento clave para el oficialismo provincial, mientras avanzan las conversaciones para definir la estrategia electoral, la conformación de listas y el esquema de conducción política del frente.

Según trascendió, los intendentes consideran que los municipios administran la mayor parte del territorio bonaerense y son quienes mantienen el contacto cotidiano con los vecinos. Por ese motivo, entienden que deben tener una participación institucional en la mesa donde se negocian las principales decisiones del espacio.

Entre los jefes comunales que participan de estas gestiones se encuentra Juan de Jesús, intendente del Partido de La Costa, junto a otros mandatarios municipales de distintas secciones electorales.

El planteo no apunta a conformar un nuevo sector dentro del peronismo ni a disputar la conducción del espacio, sino a incorporar a los intendentes como un actor con representación propia en las conversaciones que actualmente mantienen los principales referentes del oficialismo bonaerense, encabezados por el gobernador Axel Kicillof, el sector referenciado en Cristina Fernández de Kirchner y el Frente Renovador.

Los intendentes sostienen que la experiencia de gestión y el conocimiento de la realidad de cada distrito pueden aportar una mirada territorial a las decisiones políticas y electorales que se adopten en la provincia.

Las reuniones continuarán en los próximos días, en paralelo con las negociaciones que el peronismo bonaerense mantiene de cara a la definición de su estrategia política y electoral.

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