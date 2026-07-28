29 de julio de 2026

Fiesta Provincial del Alfajor Costero | «Como cada año es una alegría sostener esta fiesta»

23 horas atrás 0

La 12ª Fiesta Provincial del Alfajor Costero reunió a más de 15.000 personas a lo largo de sus dos jornadas, resultando nuevamente un éxito de convocatoria. El evento, consolidado como un clásico de las vacaciones de invierno en el Partido de La Costa, se llevó a cabo en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó con la articulación entre el sector público y el privado.

En este marco Luciana Medina Riera, Titular de Alfajores ELKY comentó en La Primera Mañana de Radio Noticias:

Como cada año es una alegría sostener esta fiesta.

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