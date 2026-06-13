Miguel Letveñuk | «El club que apañe a un agresor va a sufrir sanciones severas y multas económicas»

En comunicación con Radio Noticias, el presidente de la Liga de Fútbol de La Costa, Miguel Letveñuk, manifestó su enérgico repudio ante los recientes hechos de violencia, agravios e insultos xenófobos que motivaron la suspensión de partidos en las categorías formativas, advirtiendo que se trata de una problemática que hoy afecta al distrito con mayor intensidad que a otras ligas bonaerenses. Letveñuk detalló que, tras una reunión clave mantenida con los consejeros de los clubes y los representantes arbitrales, se acordó una postura unificada para aplicar sanciones económicas y suspensiones severas a las instituciones que apañen a estos agresores remarcando el enorme daño psicológico que se le causa a los niños en etapa de desarrollo y el perjuicio financiero que significa para los dirigentes que sostienen los clubes con esfuerzo en este contexto.

Por último, el dirigente hizo un fuerte llamado a la concientización general y al compromiso de las comisiones directivas para identificar y expulsar de las canchas a aquellos hinchas o familiares que rompan la convivencia y desnaturalicen el sentido recreativo del deporte infantil.

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