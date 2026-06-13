La pasión mundialista también tendrá su punto de encuentro en el Partido de La Costa. Este martes 16 de junio, San Bernardo será escenario de un gran Fan Fest que reunirá a vecinos, turistas y amantes del fútbol para acompañar el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.
La iniciativa es organizada por la Comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, junto a la empresa AF Calcos y Alto Eventos, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa, y tendrá como epicentro la tradicional Plaza de la Familia, ubicada en la intersección de avenida Tucumán y avenida San Bernardo.
La convocatoria comenzará desde las 15.00 con una propuesta pensada para toda la familia. Música, sorteos, juegos, actividades recreativas y diferentes opciones gastronómicas formarán parte de la previa antes de la transmisión en pantalla gigante del partido entre Argentina y Argelia, programado para las 22.00.
Más allá del resultado deportivo, los organizadores buscan recrear el clima de encuentro que históricamente generan los grandes acontecimientos futbolísticos, transformando a la plaza en un espacio para compartir la emoción de alentar a la Selección junto a otros vecinos y visitantes.
Desde la organización destacaron que el objetivo es que San Bernardo vuelva a convertirse en una gran tribuna celeste y blanca, donde familias, grupos de amigos y turistas puedan disfrutar del Mundial en comunidad, en uno de los espacios públicos más representativos de la localidad.
La entrada será libre y gratuita, por lo que se invita a todos los asistentes a acercarse con camisetas, banderas, gorros y toda la pasión argentina para acompañar a la Scaloneta en el inicio de un nuevo sueño mundialista.
Porque cuando juega Argentina, la fiesta también se vive en La Costa.