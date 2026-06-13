La Plaza de la Familia de San Bernardo será sede de un Fan Fest para seguir el debut de Argentina en el Mundial con pantalla gigante, música y actividades para toda la familia.

La pasión mundialista también tendrá su punto de encuentro en el Partido de La Costa. Este martes 16 de junio, San Bernardo será escenario de un gran Fan Fest que reunirá a vecinos, turistas y amantes del fútbol para acompañar el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

La iniciativa es organizada por la Comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, junto a la empresa AF Calcos y Alto Eventos, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa, y tendrá como epicentro la tradicional Plaza de la Familia, ubicada en la intersección de avenida Tucumán y avenida San Bernardo.

La convocatoria comenzará desde las 15.00 con una propuesta pensada para toda la familia. Música, sorteos, juegos, actividades recreativas y diferentes opciones gastronómicas formarán parte de la previa antes de la transmisión en pantalla gigante del partido entre Argentina y Argelia, programado para las 22.00.

Más allá del resultado deportivo, los organizadores buscan recrear el clima de encuentro que históricamente generan los grandes acontecimientos futbolísticos, transformando a la plaza en un espacio para compartir la emoción de alentar a la Selección junto a otros vecinos y visitantes.

Desde la organización destacaron que el objetivo es que San Bernardo vuelva a convertirse en una gran tribuna celeste y blanca, donde familias, grupos de amigos y turistas puedan disfrutar del Mundial en comunidad, en uno de los espacios públicos más representativos de la localidad.

La entrada será libre y gratuita, por lo que se invita a todos los asistentes a acercarse con camisetas, banderas, gorros y toda la pasión argentina para acompañar a la Scaloneta en el inicio de un nuevo sueño mundialista.

Porque cuando juega Argentina, la fiesta también se vive en La Costa.

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