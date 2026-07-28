San Clemente | Se realizó el Festival de Invierno con gran convocatoria y «felicidad en la gente del pueblo»

La Plaza Almirante Brown fue escenario de la 3ª edición del Festival de Invierno, una propuesta que durante el fin de semana reunió gran cantidad de personas para disfrutar de espectáculos musicales, peña folclórica, danzas, juegos, feria de emprendedores y artesanos, además de una amplia oferta gastronómica.

Natalia Puricelli, desde la organización remarcó «la felicidad de la gente del pueblo» y subrayó a Radio Noticias:

Fue algo tan lindo estos días, ver cantar, festeja y bailar.

Dale play:

Compartir