Natalia Coronel | «Más allá del fin económico, el objetivo principal es el reencuentro de toda la comunidad en un solo lugar»

En diálogo con Radio Noticias, Natalia Coronel, integrante de la comisión de festejos de Mar del Tuyú, brindó detalles sobre la gran peña folclórica que se llevará a cabo hoy domingo 14 de junio, a partir de las 12:30 hs., en las instalaciones del Centro de Jubilados «La Amistad», ubicado en la Calle 4 entre 72 y 73. La organizadora destacó que este evento es el resultado de un consolidado trabajo mancomunado que vienen realizando la mayoría de las instituciones de la localidad desde hace tres años, uniendo esfuerzos no solo para recaudar fondos propios, sino también para asistir de forma solidaria a los vecinos ante cualquier tragedia climática o edilicia que sufra la comunidad.

Para esta jornada, que promete contagiar alegría y baile, la propuesta artística será sumamente variada e incluirá la participación de músicos en vivo, agrupaciones de danza locales y musicalización con DJ.

Finalmente, Coronel hizo especial hincapié en la importancia de adquirir las entradas anticipadas de manera urgente, debido a que el salón cuenta con una capacidad estricta para 200 personas y quedan muy pocos lugares disponibles para comercializar en la puerta del evento.

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