Gastón Kirzner | «Atrás de una estrella amarilla hay un pedido de justicia y una lucha familiar que trasciende lo académico»

En diálogo con Radio Noticias, el Licenciado en Estudios de la Comunicación Gastón Kirzner compartió los detalles de su emotiva tesis de grado titulada «Estrellas amarillas: símbolo de memoria, justicia, educación y prevención», una investigación científica que transformó en un podcast de seis capítulos disponible en Spotify y que presentará de forma presencial el próximo viernes 19 de junio en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 89 de Mar de Ajó. Kirzner reveló que la motivación de este trabajo nació tras la dolorosa pérdida de su hermano mayor en un incidente vial en 2019 y que tomó un rumbo definitivo y profundamente ligado a la región al incluir el testimonio de Maricel, la mamá de Juan, el joven asesinado en un siniestro vial en La Lucila del Mar, localidad donde casualmente descansan las cenizas de su propio hermano.



El investigador destacó que su estudio buscó no solo indagar en el significado que los familiares le otorgan a la estrella como un símbolo de lucha y pedido de justicia, sino también medir el nivel de conocimiento y concientización que tiene la sociedad civil que no ha sido víctima directa de estas tragedias, asumiendo ahora el compromiso ético y periodístico de divulgar estas realidades para generar una verdadera conciencia vial.

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