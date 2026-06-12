Lanzan la jornada familiar «Aventura Espacial» del programa Cielos Creativos en Las Toninas

En diálogo con Radio Noticias, Florencia Casim, Secretaria de la Mujer del Partido Justicialista de La Costa, brindó detalles sobre la próxima edición del programa «Cielos Creativos», una iniciativa itinerante que recorre las plazas del distrito con el objetivo de recuperar el uso del espacio público y promover los juegos tradicionales en comunidad. Tras haber pasado con éxito por Nueva Atlantis y Mar de Ajó Norte, la propuesta de este fin de semana se denomina «Aventura Espacial» y se centrará en la construcción y decoración de barriletes, avioncitos de papel y figuras con monoculares artesanales. Casim remarcó que, en medio de la compleja crisis económica actual, estas actividades buscan generar un espacio lúdico para que las familias se alejen de las pantallas, compartan tiempo de calidad al aire libre y cierren la jornada con una merienda comunitaria caliente acompañada de tortas y galletitas.

Una de las principales atracciones de la jornada será la tradicional carrera de avioncitos de papel, una actividad pensada para que los niños y niñas escriban un deseo en sus aviones antes de lanzarlos a la pista. Luego, un locutor se encargará de leer cada uno de esos mensajes de manera anónima y a viva voz, abriendo un espacio de reflexión comunitaria entre todos los presentes.

La cita para participar de este encuentro familiar y gratuito está programada para este domingo 14 de junio, en el horario de 15:00 a 17:00 hs., y se llevará a cabo en las instalaciones de la Plaza Malvinas Argentinas de la localidad de Las Toninas, ubicada en la Calle 7 entre 36 y 38.

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