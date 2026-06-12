Capturaron en Mar del Tuyú a Ricardo Puenzo, acusado del homicidio de la joven trans Alejandra Benítez en Tucumán.

Un importante operativo conjunto realizado en Mar del Tuyú permitió la detención de Ricardo Horacio Puenzo, alias «El Riki», un hombre que era buscado por la Justicia de Tucumán en una causa por homicidio agravado por odio racial, religioso y de género, cuya víctima fue la joven trans Alejandra Estefanía Benítez.

La captura se concretó durante la madrugada de este jueves en una vivienda ubicada sobre calle 55 entre 2 y 3 de Mar del Tuyú, en el marco de una orden de allanamiento, detención y secuestro emitida mediante exhorto judicial por el Poder Judicial de Tucumán y autorizada por el Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell.

Un operativo coordinado entre fuerzas federales y provinciales

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Sub DDI La Costa, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), efectivos de Gendarmería Nacional y especialistas de la División de Análisis Criminal del ECIF de Tucumán.

Según informaron fuentes policiales, la investigación se desarrolló bajo estricta reserva judicial y permitió localizar al sospechoso, quien se encontraba radicado en el Partido de La Costa.

Al momento de la irrupción policial, el resultado fue positivo y se concretó la detención del acusado sin que se registraran incidentes.

Un crimen que conmocionó a Tucumán

Puenzo estaba siendo buscado por la Justicia tucumana como presunto autor material del homicidio de Alejandra Benítez, una joven trans asesinada en un caso que tuvo fuerte repercusión pública en aquella provincia.

Además, la causa incluye una imputación por tentativa de homicidio contra Diego Ramón Mercado.

De acuerdo con la información judicial, el detenido acumulaba antecedentes de evasiones y permanecía prófugo desde hacía varios años, situación que motivó una intensa búsqueda por parte de las autoridades.

Armas, municiones y dispositivos secuestrados

Durante el allanamiento también fueron secuestrados numerosos elementos de interés para la investigación:

Una pistola semiautomática Beretta calibre 7,65 mm.

Más de cien municiones de distintos calibres.

Siete teléfonos celulares.

Dos computadoras portátiles.

Ocho documentos de identidad.

Un pendrive.

Un bastón extensible metálico.

Una manopla metálica.

Documentación diversa.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia.

Esclarecimiento de un caso emblemático

La detención de Puenzo representa un avance significativo para la causa y para los familiares de la víctima, ya que permite poner a disposición judicial a uno de los principales acusados en una investigación que llevaba años abierta.

Tras la captura, el detenido quedó a disposición de la Justicia de Tucumán, que definirá los pasos procesales para su traslado y posterior juzgamiento.

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