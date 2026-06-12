La falta de acuerdo en Diputados retrasa la asistencia financiera para municipios bonaerenses en medio de una situación económica compleja.

La crisis financiera que atraviesan muchos municipios bonaerenses sumó un nuevo capítulo. La Cámara de Diputados de la provincia no logró avanzar con el tratamiento del paquete de asistencia económica impulsado por el gobernador Axel Kicillof, una herramienta que varios intendentes consideran clave para afrontar el segundo semestre.

La falta de acuerdo legislativo vuelve a poner en evidencia las dificultades políticas que enfrenta la Provincia para construir mayorías en un contexto donde la situación económica de los municipios se deteriora mes a mes.

Los intendentes esperan, las cuentas no

Detrás de la discusión parlamentaria hay una preocupación concreta: las cuentas municipales.

La caída de la actividad económica, la reducción de recursos provenientes de Nación, la paralización de obras públicas y una temporada turística que estuvo por debajo de las expectativas dejaron a numerosos distritos con menor margen de maniobra.

En ese escenario, el auxilio financiero impulsado por la Provincia aparecía como una herramienta para aliviar tensiones y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales.

Sin embargo, la falta de definición legislativa prolonga la incertidumbre.

Una discusión política con impacto territorial

El debate excede los números. La oposición reclama mayor información sobre el destino de los fondos y cuestiona algunos aspectos de la iniciativa, mientras que el oficialismo sostiene que la situación requiere respuestas urgentes.

En el medio quedan los intendentes.

Oficialistas y opositores coinciden en un punto: administrar un municipio es cada vez más difícil.

Muchos gobiernos locales afrontan aumentos de costos, mayores demandas sociales y una recaudación que no crece al mismo ritmo de las necesidades.

¿Qué pasa con los distritos turísticos?

Para los municipios de la Costa Atlántica la situación tiene un ingrediente adicional.

La actividad turística ya no genera el movimiento económico de otras temporadas y eso impacta en comercios, empleo y recaudación local.

En consecuencia, varios intendentes observan con preocupación cada demora en la llegada de recursos extraordinarios.

No se trata solamente de equilibrar presupuestos. Se trata de sostener servicios, infraestructura y programas que tienen impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos.

Un conflicto que se extiende

La falta de acuerdo en Diputados muestra que la discusión recién empieza.

Mientras la Provincia busca herramientas para asistir a los municipios, la Legislatura continúa atravesada por negociaciones políticas que, por ahora, no encuentran un punto de encuentro.

Y mientras la política debate, los intendentes siguen administrando una realidad que se vuelve cada vez más compleja.

Compartir