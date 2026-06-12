Jorge Martín comenzó una nueva etapa de Costumbres Argentinas en Radio Noticias FM 105.7 y celebró su primera semana al aire.

Hay programas de radio y hay compañías de vida. Para muchos vecinos del Partido de La Costa y de distintos puntos del país, Costumbres Argentinas pertenece a esa segunda categoría.

Esta semana, el tradicional ciclo conducido por Jorge Martín completó sus primeros días en la programación de Radio Noticias Web FM 105.7, marcando el comienzo de una nueva etapa para una propuesta radial que lleva 27 años acompañando madrugadas y mañanas.

«Arrancar en Radio Noticias fue muy especial. Después de galopear tanto tiempo en distintas radios, llegar a esta casa fue especial. Algo tan simple y tan lejano como es la radio, con gente que se ocupe de que la cosa funcione, me hace sentir muy bien», expresó el conductor.

Una historia que comenzó en 1999

La historia de Costumbres Argentinas comenzó en 1999 en la desaparecida Radio de La Costa 91.1 de Mar de Ajó. Nació como un programa de domingo, pero rápidamente encontró su lugar de lunes a viernes.

Con el cierre de aquella emisora, el ciclo continuó su camino en FM La Punto Uno 96.1, donde permaneció durante casi quince años.

Historias, relatos, leyendas, música popular y el encuentro entre el campo y la ciudad fueron construyendo una identidad propia que trascendió generaciones.

A lo largo de casi tres décadas, el programa también organizó grandes encuentros comunitarios que llegaron a reunir más de 700 personas en instituciones como el Club Social y Deportivo Mar de Ajó y el Centro Español.

El reencuentro con la audiencia

La llegada a Radio Noticias estuvo marcada por una inmediata respuesta de los oyentes.

Mensajes desde distintas localidades de la provincia y del país comenzaron a llegar al WhatsApp de la radio y a través de internet.

«Siempre en nuestra casa. Hoy sin mi compañero, pasé a darte un beso después de una gran tormenta. Gracias por tus mañanas de hermosa música», escribió Nélida Marcela Lattanzi.

Desde Rosario, Raúl Martín envió su saludo habitual: «Se abrió la tranquera amigo. Feliz día martes desde Rosario, cuna de Paola Arias».

También llegaron mensajes de colegas y referentes de medios.

«Buen comienzo en tu nueva casa. Desde La Solapa Costera, Aires e Historias de Acordeón y La Líder 107.7, un abrazo», expresó Alberto Ramírez.

Mientras que desde Banfield, el periodista Carlos Fontanini destacó: «Deseando el mayor de los éxitos a Jorge Martín en esta nueva etapa con su consagrada audición Costumbres Argentinas».

Entre los mensajes también apareció una propuesta que refleja el lugar que el programa ocupa en la comunidad. Cristian Figueroa escribió: «Costumbres Argentinas ya se tiene que declarar de interés cultural en el Partido de La Costa».

La radio como refugio

Cada mañana, de 6 a 9, Jorge Martín vuelve a encender el micrófono para acompañar a quienes arrancan temprano la jornada.

«Tener la certeza de lo importante que es acompañar a la gente desde tan temprano, con lluvia, con neblina, acercar una palabra en vivo o reproducir un mensaje parece menor, pero la gente valora mucho ese esfuerzo», reflexionó.

Y agregó: «No son tiempos fáciles, pero me llena de orgullo que así y todo los comerciantes sigan apoyando para que la radio continúe siendo ese refugio que acompaña».

Tras 27 años de recorrido, la historia de Costumbres Argentinas sigue escribiéndose.

Y a juzgar por la respuesta de los oyentes, todavía quedan muchas mañanas por compartir.

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