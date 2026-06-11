Seguridad en La Costa | Matías Porta propone la implementación de «anillos digitales» y lectores de patentes

En diálogo con Radio Noticias, el dirigente político costero y ex presidente del Consejo Escolar, Matías Porta, manifestó su profunda preocupación por el incremento y el cambio en la modalidad de los hechos delictivos en el Partido de La Costa, advirtiendo sobre un proceso de «conurbanización» en materia de seguridad.

Señaló que situaciones como los robos con los propietarios dentro de sus viviendas o el desaliento de los vecinos a denunciar por miedo a represalias ya forman parte de la realidad local.

Porta describió las problemáticas del sector y las herramientas tecnológicas propuestas para combatirlas:

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