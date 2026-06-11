11 de junio de 2026

Seguridad en La Costa | Matías Porta propone la implementación de «anillos digitales» y lectores de patentes

10 minutos atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el dirigente político costero y ex presidente del Consejo Escolar, Matías Porta, manifestó su profunda preocupación por el incremento y el cambio en la modalidad de los hechos delictivos en el Partido de La Costa, advirtiendo sobre un proceso de «conurbanización» en materia de seguridad.

Señaló que situaciones como los robos con los propietarios dentro de sus viviendas o el desaliento de los vecinos a denunciar por miedo a represalias ya forman parte de la realidad local.

Porta describió las problemáticas del sector y las herramientas tecnológicas propuestas para combatirlas:

Compartir

Más historias

sesion hcd ba 2

Diputados define fondos para los municipios en una sesión clave para los intendentes

58 segundos atrás 0
ni una menos

Vecinos de San Clemente juntarán firmas para solicitar una oficina de violencia de género

13 horas atrás 0
fria diputados 2026

Legisladores provinciales y locales en debate para frenar la eliminación de la «zona Fría»

15 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *