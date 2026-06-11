La Cámara de Diputados bonaerense tratará recursos para los municipios, una demanda prioritaria de los intendentes.

La Cámara de Diputados bonaerense afrontará una semana decisiva con varios temas de alto impacto político e institucional. Sin embargo, la principal atención de los intendentes está puesta en un punto específico: la aprobación de fondos extraordinarios para los municipios.

La discusión gira en torno a recursos que los jefes comunales consideran indispensables para afrontar gastos corrientes, servicios esenciales y el pago de salarios y aguinaldos en un contexto financiero cada vez más ajustado.

Durante los últimos días, intendentes de distintos espacios políticos intensificaron las gestiones ante legisladores provinciales para garantizar el avance de la iniciativa. La preocupación atraviesa tanto a oficialistas como a opositores, ya que la situación económica golpea por igual a las administraciones locales.

Además del debate por los fondos municipales, la Cámara también deberá abordar proyectos vinculados al funcionamiento de IOMA y cuestiones relacionadas con la reorganización interna de bloques legislativos, particularmente dentro del espacio libertario.

No obstante, en los pasillos de la Legislatura existe una coincidencia: para los intendentes, el expediente más urgente sigue siendo el de los recursos para los municipios.

La expectativa es que la sesión permita destrabar una discusión que se viene postergando y que tiene impacto directo en la gestión cotidiana de los 135 distritos bonaerenses.

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