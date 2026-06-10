11 de junio de 2026

Vecinos de San Clemente juntarán firmas para solicitar una oficina de violencia de género

13 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Marta Ranieri, coordinadora de Red Amparo y Red Amparo Mujer en el Partido de La Costa, anunció una convocatoria vecinal con el objetivo de solicitar formalmente la apertura de una oficina especializada en violencia de género en San Clemente del Tuyú.

Ranieri explicó las principales problemáticas que motivaron esta iniciativa:

Para avanzar con el reclamo, los vecinos redactaron una nota dirigida al Ejecutivo Municipal solicitando celeridad en la articulación entre las fuerzas de seguridad y el poder judicial para que las medidas de protección sean inmediatas.

Para respaldar el pedido, comenzarán una campaña de junta de firmas que también se extenderá a las salidas de las escuelas y la puerta del hospital.

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