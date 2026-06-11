Clyfema realiza tareas de poda preventiva para proteger el tendido eléctrico en Aguas Verdes
En diálogo con Radio Noticias, Roberto Gutiérrez, representante de la cooperativa Clyfema, brindó detalles sobre las tareas de poda preventiva que se están llevando a cabo en la localidad de Aguas Verdes. El entrevistado aclaró de manera enfática que la cooperativa no realiza podas convencionales, sino que interviene de forma estrictamente preventiva sobre las ramas y el arbolado que puedan comprometer las líneas de media tensión y afectar el suministro de energía eléctrica.
Gutiérrez detalló el alcance de los trabajos y los sectores que se verán afectados por las interrupciones del servicio: