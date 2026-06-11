11 de junio de 2026

Clyfema realiza tareas de poda preventiva para proteger el tendido eléctrico en Aguas Verdes

8 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Roberto Gutiérrez, representante de la cooperativa Clyfema, brindó detalles sobre las tareas de poda preventiva que se están llevando a cabo en la localidad de Aguas Verdes. El entrevistado aclaró de manera enfática que la cooperativa no realiza podas convencionales, sino que interviene de forma estrictamente preventiva sobre las ramas y el arbolado que puedan comprometer las líneas de media tensión y afectar el suministro de energía eléctrica.

Gutiérrez detalló el alcance de los trabajos y los sectores que se verán afectados por las interrupciones del servicio:

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