11 de junio de 2026

Sampietro incorpora una nueva tarjeta de crédito Visa internacional

2 horas atrás 0

En una entrevista con Radio Noticias, Javier Alfonso, gerente de medios de pago de la empresa de electrodomésticos Sampietro, anunció un hito histórico para la compañía.

En el marco de la celebración de sus 50 años de trayectoria, la empresa —que nació en el Partido de La Costa y hoy cuenta con sucursales en 29 localidades de la provincia de Buenos Aires— ha lanzado una tarjeta de crédito Visa internacional propia.

Este nuevo producto financiero ofrece diferentes ventajas y características para los clientes. Conoce los detalles:

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