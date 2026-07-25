Continúa vigente hasta el 31 de julio el plan de regularización de deudas municipales en La Costa

La Municipalidad del Partido de La Costa recordó que se encuentra en marcha la Moratoria Municipal para que vecinos y comerciantes puedan cancelar sus deudas tributarias con importantes beneficios hasta el viernes 31 de julio.

Para obligaciones con deuda registrada hasta el 31 de diciembre de 2025 (abonando la tasa correspondiente al 2026), el esquema ofrece un 75% de descuento en intereses para pagos en una sola cuota, además de reducciones del 50% en 3 cuotas y del 30% en 6 cuotas. Asimismo, las cuotas adeudadas del corriente año 2026 cuentan con una quita del 50% en intereses. En el caso de los comercios que regularicen su situación antes de la fecha límite, quedarán además exentos de las multas generadas. Los trámites de pago pueden realizarse de forma digital en lacosta.gob.ar/tasas o mediante consultas vía WhatsApp al 2246-501000.

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