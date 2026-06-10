Legisladores provinciales y locales en debate para frenar la eliminación de la «zona Fría»

En comunicación con Radio Noticias, la concejal del Frente Renovador del Partido de La Costa, Silvana Fretes, brindó detalles sobre la reunión clave mantenida en la Legislatura Provincial entre intendentes, diputados y ediles de diversas localidades.

El encuentro tuvo como objetivo central coordinar acciones y presionar a los senadores nacionales para evitar que se apruebe el proyecto del gobierno nacional que busca derogar el beneficio de la Zona Fría.

Fretes advirtió que, de ratificarse la medida en la Cámara Alta (ya cuenta con media sanción en Diputados), los vecinos sufrirían la pérdida de un descuento de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas.

La concejal destacó los puntos centrales de la estrategia regional y el impacto de la medida:

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