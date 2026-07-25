Mundo Marino estrenó una pista de hielo y ofrece un 50% de descuento para residentes de varios distritos bonaerenses. Por su parte, Termas Marinas mantiene beneficios exclusivos para quienes viven en el Partido de La Costa.

Las vacaciones de invierno representan una oportunidad ideal para disfrutar en familia de las principales propuestas turísticas de la región. En ese contexto, Mundo Marino y Termas Marinas Park, dos de los atractivos más visitados de San Clemente del Tuyú, lanzaron promociones especiales destinadas a residentes de distintas localidades bonaerenses, con importantes descuentos en el valor de las entradas.

La gran novedad de esta temporada la presenta Mundo Marino, que incorporó una pista de hielo real como una de las principales atracciones del receso invernal. El espacio, denominado «Mundo sobre Hielo», cuenta con una superficie de aproximadamente 150 metros cuadrados y permite a grandes y chicos disfrutar de la experiencia de patinar sobre hielo sin costo adicional, ya que el acceso y el préstamo de patines están incluidos con la entrada al parque.

Con motivo de estas vacaciones, Mundo Marino dispuso además un 50% de descuento para residentes de una amplia región bonaerense. El beneficio alcanza a vecinos del Partido de La Costa, General Lavalle, General Madariaga, Pinamar, Villa Gesell, Dolores, Castelli, Lezama, Chascomús, Tordillo y Punta Indio, entre otros distritos comprendidos en la promoción. Para acceder al descuento es necesario acreditar domicilio mediante DNI al momento del ingreso. La promoción se encuentra vigente hasta el 2 de agosto, según informó la empresa.

Por su parte, Termas Marinas Park continúa ofreciendo uno de los beneficios más valorados por los vecinos del distrito. El parque termal mantiene durante todo el año un 50% de descuento para residentes del Partido de La Costa, quienes únicamente deben presentar su Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado en el distrito para acceder a la tarifa diferencial.

Además de este beneficio permanente, el complejo dispone de promociones por compra anticipada a través de su sitio web oficial y tarifas especiales para distintos públicos, por lo que recomiendan consultar las condiciones vigentes antes de planificar la visita.

Con estas propuestas, San Clemente del Tuyú refuerza su oferta turística durante las vacaciones de invierno, sumando alternativas para quienes eligen disfrutar del receso sin alejarse de la región y también para los visitantes que llegan desde distintos puntos de la provincia.

Desde ambos parques recuerdan que las promociones poseen condiciones particulares y sugieren consultar siempre los canales oficiales antes de realizar la compra de las entradas.

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