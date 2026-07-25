El mercado reaccionó a una declaración del vocero presidencial. El Gobierno salió a aclarar su postura y crecieron las dudas.

Las palabras del vocero presidencial Adrián Ravier generaron una fuerte reacción en el mercado y obligaron al Gobierno a salir a aclarar que no habrá cambios en la política cambiaria. Mientras tanto, miles de argentinos que viajaron al Mundial o realizaron consumos en dólares siguen de cerca la cotización pensando en el resumen de la tarjeta.

En Argentina, una frase puede valer millones. Eso volvió a quedar demostrado luego de las declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier, quien, al analizar la economía, mencionó la posibilidad de que el dólar alcance valores superiores a los actuales en los próximos meses. Aunque habló en términos de escenario económico y no anunció ninguna medida oficial, el mercado reaccionó de inmediato. La suba de la cotización obligó al Gobierno nacional a salir rápidamente a aclarar que no existe ningún cambio en la política económica y que el programa continúa sin modificaciones.

Más que el dólar, el problema son las expectativas

Lo ocurrido volvió a poner en evidencia una característica histórica de la economía argentina: las expectativas pesan casi tanto como las decisiones. Cuando un funcionario habla, el mercado no escucha únicamente una opinión. Intenta interpretar si detrás de esas palabras existe una señal sobre el rumbo económico. Por eso, la comunicación oficial también forma parte de la política económica.

La preocupación de quienes viajaron al Mundial

Mientras el debate se instaló en los mercados, hay otro sector que comenzó a mirar el dólar con especial atención: los argentinos que viajaron a la final del Mundial o realizaron gastos en el exterior con tarjeta de crédito.

Muchos financiaron pasajes, alojamiento y consumos durante su estadía. Aunque todavía resta conocer cuál será la cotización vigente cuando lleguen los vencimientos de los resúmenes, cualquier movimiento importante del tipo de cambio podría traducirse en un mayor costo en pesos para esos consumos.

Por ahora, se trata de una preocupación más que de una certeza. Pero en un contexto de volatilidad cambiaria, el valor del dólar vuelve a convertirse en una variable que miles de familias siguen día a día.

¿Hay una crisis en el Gobierno?

Por el momento, no. Lo que dejó este episodio es una advertencia sobre el enorme peso que tienen las declaraciones de quienes integran el Gobierno. En una economía tan sensible como la argentina, una frase puede modificar expectativas, generar incertidumbre y obligar a realizar aclaraciones pocas horas después. Más allá de la evolución del dólar, el episodio vuelve a recordar que comunicar también es gobernar.

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