San Clemente se prepara para el 1° Torneo Interclubes de Patín Artístico del circuito costero

En diálogo con Radio Noticias, la profesora de patín artístico Mariela Gorosito anunció la realización del primer torneo interclubes del circuito de La Costa.

El evento deportivo tendrá lugar este sábado 13 de junio en las instalaciones del Polideportivo Municipal de San Clemente, con una extensa jornada que se desarrollará desde las 9:00 hasta las 20:00 hs. Debido a la gran cantidad de participantes, la organización estipuló dos momentos para las premiaciones: una intermedia a las 15:00 hs. y la entrega final al cierre del torneo.

Gorosito destacó la excelente convocatoria que logró estabilizar a este circuito regional a lo largo de los años:

Compartir