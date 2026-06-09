«Los Antagonistas» sacaron el rock a la calle en la Costanera de Santa Teresita

En diálogo con Radio Noticias, José Alma, vocalista de la banda local Los Antagonistas, compartió sus sensaciones tras el recital gratuito que brindaron el pasado domingo por la tarde en la Costanera de Santa Teresita.

El músico destacó la importancia de sacar el arte a la vía pública para romper con la monotonía y socializar una propuesta que, habitualmente, se desarrolla en el circuito nocturno.

La tarde estuvo marcada por la reciente pérdida del Indio Solari, máximo ícono del rock nacional. Aunque ambas bandas promueven principalmente sus temas propios, Alma explicó que decidieron dedicarle la tarde a su memoria al considerarlo un referente cultural indispensable que trasciende los gustos musicales y forma parte del sentir popular nacional.

La jornada musical contó con las siguientes particularidades:

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