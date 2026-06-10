Los jefes comunales radicales hicieron sentir su peso político para sostener el esquema de distribución de fondos a municipios.

En la Legislatura bonaerense hay discusiones que rara vez ocupan las tapas de los diarios, pero que terminan impactando directamente en la vida cotidiana de los municipios. Una de ellas se juega por estas horas alrededor del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal y de la forma en que se repartirán los recursos entre las comunas.

Y aunque formalmente se trata de una discusión técnica sobre porcentajes y coeficientes, detrás de escena se mueve una de las pulseadas políticas más importantes del año.

Según trascendió en las últimas horas, los intendentes radicales lograron hacer sentir su peso territorial y todo indica que la distribución propuesta originalmente, con el esquema conocido como 70/30, tendría altas posibilidades de mantenerse sin modificaciones.

Cuando los números también son política

Para cualquier intendente, hablar de coparticipación, fondos especiales o coeficientes de distribución puede sonar poco atractivo para el vecino común. Sin embargo, detrás de esas fórmulas se esconden cuestiones tan concretas como el pago de salarios, aguinaldos, mantenimiento de servicios públicos y capacidad de respuesta frente a las demandas sociales.

Por eso la discusión generó una inmediata reacción de los jefes comunales.

Especialmente de aquellos municipios gobernados por el radicalismo, que hicieron sentir su posición en las negociaciones legislativas.

La lectura es sencilla: en tiempos donde los recursos escasean, nadie está dispuesto a resignar un peso.

Los intendentes salieron a jugar

Lo que comenzó como una discusión parlamentaria terminó convirtiéndose en una demostración de poder territorial.

Los intendentes radicales, muchos de ellos con varias gestiones encima y fuerte peso en el interior bonaerense, hicieron llegar un mensaje claro a legisladores propios y aliados: no era momento para modificar reglas de distribución que podrían afectar las cuentas municipales.

La presión surtió efecto.

Y en los pasillos legislativos comenzó a crecer la percepción de que el esquema original tiene más posibilidades de sobrevivir que de ser reformulado.

El fondo de la cuestión

La preocupación de los intendentes no es solamente política.

Las administraciones municipales atraviesan un escenario complejo, marcado por la caída de algunos recursos, mayores costos operativos y una creciente demanda social.

En muchos distritos, la atención ya está puesta en cómo afrontar el pago del medio aguinaldo y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales durante los próximos meses.

Por eso cada partida presupuestaria adquiere un valor estratégico.

Y por eso también la discusión dejó de ser exclusivamente técnica para transformarse en una cuestión de supervivencia administrativa.

Una señal hacia el futuro

La negociación también dejó otra lectura política.

Los intendentes radicales demostraron que siguen siendo uno de los factores de poder más importantes dentro del mapa bonaerense.

Mientras otros sectores discuten candidaturas, alianzas y posicionamientos electorales, los jefes comunales eligieron concentrarse en algo más urgente: defender recursos para sus municipios.

En la provincia donde muchas veces las grandes decisiones se construyen desde el territorio hacia arriba, el mensaje fue claro.

Cuando se trata de los fondos municipales, los intendentes pueden discutir muchas cosas.

Pero cuando sienten que les tocan la caja, se ponen de acuerdo bastante rápido.

Y en esta oportunidad, parece que lograron hacerse escuchar.

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