Vialidad bonaerense informó un nuevo desvío al tránsito en la Ruta 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita por las obras de la futura autovía.

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires informó que desde este lunes se implementó un nuevo desvío al tránsito sobre la Ruta Provincial N° 11, en el tramo donde se desarrollan las obras de transformación en autovía.

La medida forma parte de los trabajos de infraestructura que se llevan adelante en uno de los principales corredores turísticos de la Costa Atlántica y permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

Según se indicó oficialmente, los vehículos que circulen en sentido hacia Mar Chiquita serán desviados hacia la calzada contraria entre los kilómetros 434 y 448.

Por su parte, quienes transiten en dirección a Villa Gesell encontrarán el desvío en el mismo sector, entre los kilómetros 448 y 434.

Desde Vialidad señalaron que el operativo se encuentra debidamente señalizado para garantizar la seguridad vial y minimizar las dificultades en la circulación de los usuarios.

Una obra clave para la región

La transformación de la Ruta 11 en autovía es una de las obras más importantes para el corredor atlántico bonaerense, ya que busca mejorar la seguridad vial y la conectividad entre los principales destinos turísticos de la región.

Mientras avanzan los trabajos, las autoridades recomiendan a conductores y transportistas circular con precaución, respetar las velocidades máximas permitidas y prestar especial atención a la señalización instalada en la zona de obra.

La recomendación cobra especial importancia para quienes utilicen este corredor durante los próximos días, especialmente en horarios nocturnos o de baja visibilidad.

Desde el organismo provincial recordaron que las modificaciones en la circulación responden a la necesidad de garantizar el avance de los trabajos y preservar la seguridad tanto de los trabajadores como de quienes transitan por la ruta.

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