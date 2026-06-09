Vuelven los Juegos Municipales para Adultos Mayores en La Costa

En comunicación con Radio Noticias, el Subsecretario de Deportes del Partido de La Costa, Gustavo Leiva, anunció con entusiasmo el regreso de los Juegos Municipales para Adultos Mayores, un programa recreativo que no se realizaba desde hacía un par de años.

El funcionario destacó que, tras conversar con el intendente, coincidieron en la necesidad de reactivar esta iniciativa no solo por la competencia en sí, sino principalmente por su enorme valor para la sociabilización y el encuentro comunitario de las personas mayores del distrito.

Leiva detalló cómo estará estructurado el certamen y las disciplinas que formarán parte:

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