Recetas 100% digitales | Cómo funciona el nuevo sistema de validación que elimina el papel en las farmacias

En diálogo con Radio Noticias, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Mauro Díaz, brindó precisiones sobre el nuevo sistema digital que regirá para la compra de medicamentos a través de obras sociales y prepagas.

El profesional explicó que, si bien la medida contempla un plazo de adaptación de aproximadamente 6 meses (180 días), el objetivo definitivo de la normativa es prohibir de forma total el uso de soportes físicos y papel en la prescripción y dispensa de remedios.

Díaz aclaró que la dinámica no representará un cambio drástico para los usuarios, ya que desde la pandemia se viene trabajando de manera habitual con recetas electrónicas en coberturas mayoritarias como PAMI e IOMA . Sin embargo, la novedad radica en la implementación de un control digital mucho más estricto, que incorpora el uso de un token (un código de validación temporal que genera el afiliado desde la aplicación de su obra social en su celular) para certificar la identidad del beneficiario en el mostrador.

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