Hasta mañana se puede pagar con descuento del 10% la cuota 4 del Impuesto a los Automotores

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que, hasta mañana, martes 9 de junio, se puede pagar con descuento de hasta el 10% la cuota cuatro del Impuesto a los Automotores. Quienes estén al día y paguen en término, obtendrán la bonificación con cualquier medio de pago que elijan.

Durante este año, comenzó a regir el nuevo esquema de vencimientos para pagar la patente, que incluye con la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas, con el objetivo de tener mayor previsibilidad financiera a las y los contribuyentes.

Para realizar el pago, se puede ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado al correo electrónico por la Agencia, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

El jueves 11 vence el Inmobiliario Rural

También, en los próximos días, vence la cuota 2 del Inmobiliario Rural 2026. Hasta el jueves 11 de junio, hay tiempo para pagar con descuento de hasta el 10% para los que tienen un buen cumplimiento.

El beneficio para cumplir con el tributo de las partidas rurales, se obtendrá siempre que no registre deudas y que los pagos se realicen en término, con los mismos medios de pago vigentes para el resto de los impuestos.

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