Turismo | Expectativas por el fin de semana central de Vacaciones de Invierno en La Costa
En entrevista con Radio Noticias, Cristian Escudero, secretario de Turismo de La Costa, repasó las principales acciones y expectativas de cara al fin de semana más fuerte de las vacaciones de invierno.
Escudero destacó la articulación pública y privada para difundir en la agenda oficial todas las propuestas del sector local, señalando un mayor flujo vehicular en la Ruta 11 y mayor movimiento en hoteles y parques temáticos. Entre las principales atracciones para estos días resaltó el Festival de Invierno en San Clemente del Tuyú y la Fiesta del Alfajor Costero en Mar de Ajó. Asimismo, anunció la continuidad de los circuitos guiados en bus y recorridos históricos por el Palacio Municipal (ex Hotel Gran Tuyú), sumado al impulso de promociones hoteleras orientadas al turismo regional de cercanía.
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