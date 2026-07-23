El Fútbol Costero prepara su regreso para agosto

En comunicación con Radio Noticias, Miguel Letveñuk, presidente de la Liga de Fútbol del Partido de La Costa, confirmó el retorno de las competencias locales tras el receso mundialista y de vacaciones.

El reinicio oficial de la primera división, infantiles y juveniles está programado para el fin de semana del 7 y 8 de agosto con el Torneo Clausura, mientras que el futsal y la categoría Senior arrancan este mismo fin de semana con sus habituales copas intertorneos. Letveñuk remarcó el esfuerzo de los clubes locales para sostener la actividad, al tiempo que destacó las reuniones con dirigentes y árbitros para prevenir focos de violencia y anunció la puesta en marcha de capacitaciones organizativas obligatorias para delegados de las instituciones.

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