La obra unipersonal «La Grasita» se presenta a la gorra en el nuevo espacio cultural de Aguas Verdes

En comunicación con Radio Noticias, la actriz, dramaturga y directora Lili Meier brindó detalles sobre la presentación de la obra unipersonal «La Grasita», basada en la célebre novela de Mercedes Pérez Sabbi. La función se llevará a cabo en el incipiente espacio cultural de Aguas Verdes bajo una modalidad a la gorra y con buffet popular, permitiendo el acceso a toda la comunidad local.

La pieza teatral cuenta la historia de Clarita, una niña de pueblo que en 1953 viaja a la gran ciudad y presencia los acontecimientos históricos del 16 de junio en Plaza de Mayo. Meier resaltó el valor identitario de la propuesta, recordando que la obra fue premiada en pandemia y que el libro original forma parte del material de lectura presente en las escuelas y bibliotecas populares bonaerenses.

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