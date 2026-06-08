9 de junio de 2026

Éxito total en la 8° Fiesta de la Torta Negra de General Lavalle | 18 mil visitantes y fuerte impacto económico local

20 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el intendente de General Lavalle, Nahuel Guardia, realizó un balance sumamente positivo tras el cierre de la 8° Fiesta de la Torta Negra.

El jefe comunal destacó el arduo trabajo de todas las áreas y empleados municipales para sacar adelante un evento de convocatoria masiva en un contexto económico nacional muy complejo.

Guardia detalló el gran impacto que tuvo el evento para dinamizar la economía regional en plena temporada baja..

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