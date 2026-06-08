La Costa lanzó el Portal de Promover Oficios para conectar a trabajadores independientes con los vecinos
La Municipalidad de La Costa puso en funcionamiento el Portal de Promover Oficios, una nueva herramienta digital diseñada para que la comunidad pueda acceder de manera simple y directa a perfiles de trabajadores y trabajadoras autónomos que desarrollan sus actividades en las distintas localidades del distrito.
Impulsada por la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, esta plataforma forma parte de la etapa de visibilización del programa «Promover Oficios». Su objetivo central es identificar, fortalecer y valorizar el trabajo autogestivo, generando nuevas oportunidades laborales y facilitando a los vecinos la búsqueda de soluciones cercanas para sus necesidades cotidianas.
Actualmente, el portal permite consultar perfiles organizados por especialidad y localidad, abarcando rubros vinculados al mantenimiento, reparaciones y servicios personales, entre otras actividades independientes. Los perfiles activos pertenecen a personas que ya completaron las instancias de inscripción y validación del programa, y la oferta se irá ampliando progresivamente a medida que nuevos participantes finalicen dicho proceso. Aquellos trabajadores autónomos que deseen sumarse a la iniciativa pueden iniciar su camino completando el formulario de preinscripción online.