8 de junio de 2026

La Costa lanzó el Portal de Promover Oficios para conectar a trabajadores independientes con los vecinos

2 horas atrás 0

La Municipalidad de La Costa puso en funcionamiento el Portal de Promover Oficios, una nueva herramienta digital diseñada para que la comunidad pueda acceder de manera simple y directa a perfiles de trabajadores y trabajadoras autónomos que desarrollan sus actividades en las distintas localidades del distrito.

Impulsada por la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, esta plataforma forma parte de la etapa de visibilización del programa «Promover Oficios». Su objetivo central es identificar, fortalecer y valorizar el trabajo autogestivo, generando nuevas oportunidades laborales y facilitando a los vecinos la búsqueda de soluciones cercanas para sus necesidades cotidianas.

Actualmente, el portal permite consultar perfiles organizados por especialidad y localidad, abarcando rubros vinculados al mantenimiento, reparaciones y servicios personales, entre otras actividades independientes. Los perfiles activos pertenecen a personas que ya completaron las instancias de inscripción y validación del programa, y la oferta se irá ampliando progresivamente a medida que nuevos participantes finalicen dicho proceso. Aquellos trabajadores autónomos que deseen sumarse a la iniciativa pueden iniciar su camino completando el formulario de preinscripción online.

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