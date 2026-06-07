La Plazoleta del Periodista fue escenario del acto por el Día del Periodista organizado por los Periodistas Autoconvocados.

La Plazoleta del Periodista, ubicada en calle 3 entre 41 y 42 de Santa Teresita, fue escenario este mediodía del acto organizado por los Periodistas Autoconvocados del Partido de La Costa con motivo del Día del Periodista.

La actividad reunió a trabajadores de prensa, familiares de comunicadores, representantes institucionales, dirigentes políticos, referentes sociales y vecinos que se acercaron para compartir una jornada de reconocimiento a quienes forman parte de la historia de la comunicación local.

La conducción estuvo a cargo de Mercedes González y Ricardo Giménez, quienes acompañaron el desarrollo de un acto que combinó memoria, homenajes y reflexiones sobre el presente de la actividad periodística.

Uno de los primeros mensajes estuvo a cargo de Roberto Gutiérrez, quien dio lectura a una salutación enviada por el Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa. Posteriormente, la directora de Prensa de la Municipalidad de La Costa, Paula Pugliese, acercó el saludo institucional del intendente Juan de Jesús a los periodistas del distrito.

Durante la ceremonia también se realizó un momento especialmente emotivo cuando familiares de los recordados comunicadores Luis Toro y Mabel Vivardo recibieron recordatorios y reconocimientos entregados por los Periodistas Autoconvocados, en homenaje a su trayectoria y aporte a los medios de comunicación de la región.

Acto del día del Periodista; Dir de Prensa de la Municipalidad de La Costa Paula Pugliese

La jornada contó además con la presencia de representantes de distintas instituciones de la comunidad, integrantes de la organización de la Fiesta de Santa Teresita, dirigentes gremiales de SUGARA, referentes políticos de diferentes espacios, representantes de La Libertad Avanza, legisladores y funcionarios, entre ellos Mario Caruso, quien participó en representación de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

También estuvo presente el acompañamiento de familiares y amigos de los periodistas homenajeados, en un encuentro que volvió a poner en valor la memoria de quienes contribuyeron a construir la identidad de los medios locales.

Por razones de salud no pudo participar de manera presencial la histórica comunicadora Susy Barracosa, quien hizo llegar su adhesión al acto y un saludo especial para todos los periodistas en su día, gesto que fue especialmente valorado por los presentes.

El cierre estuvo a cargo de representantes de los Periodistas Autoconvocados, quienes destacaron la importancia de sostener espacios de encuentro y reflexión en defensa de la libertad de expresión, la memoria de los trabajadores de prensa y el fortalecimiento de la comunicación local.

A casi tres décadas de su creación, el grupo de Periodistas Autoconvocados continúa manteniendo vivo el espíritu que le dio origen: reconocer a quienes hicieron historia en los medios del Partido de La Costa y reafirmar el valor del periodismo como una herramienta fundamental para la vida democrática de la comunidad.

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