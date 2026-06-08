El intendente Juan de Jesús destacó el rol del periodismo en la democracia y saludó a los trabajadores de prensa del Partido de La Costa.

En el marco del Día del Periodista, el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, hizo llegar un mensaje de salutación a los trabajadores de prensa del distrito, donde destacó el rol de la comunicación en la vida democrática y reivindicó la importancia de ejercer el periodismo con responsabilidad, independencia y compromiso social.

A continuación, el mensaje completo:

Partido de La Costa, 7 de junio de 2027

En este Día del Periodista quiero hacerles llegar mi saludo y mi reconocimiento por la tarea que desarrollan todos los días, una labor fundamental para la vida democrática de nuestras comunidades.

Como ustedes saben, ejercer el periodismo implica una enorme responsabilidad. Significa informar con rigor, verificar los hechos, contrastar las fuentes y asumir el compromiso de acercar a la sociedad información confiable.

Pero también significa aportar contexto, profundidad y análisis para comprender una realidad cada vez más compleja, atravesada por intereses, disputas de poder y visiones ideológicas que muchas veces buscan imponer relatos simplificados sobre problemas que requieren una mirada mucho más amplia, mucho más justa.

Desde nuestra gestión, creemos que una democracia sólida necesita de periodistas que puedan ejercer su tarea con independencia, sin presiones ni condicionamientos. Por eso nos preocupa la descalificación permanente hacia quienes ejercen esta profesión. Cuando desde los más altos niveles de responsabilidad institucional se desacredita de manera generalizada al periodismo, se debilita uno de los pilares fundamentales de la convivencia democrática.

Vivimos tiempos de una fuerte polarización social y política. Frente a discursos que promueven el enfrentamiento, la agresión o la descalificación, debemos reafirmar nuestra convicción de construir una sociedad basada en el respeto, el diálogo y los valores democráticos.

El periodismo tiene un papel central en ese desafío. Informar no es solamente transmitir un hecho. Es también ayudar a comprender sus causas, sus consecuencias y su impacto en la vida cotidiana de las personas.

Ustedes bien saben que detrás de cada noticia hay historias humanas, familias, trabajadores, estudiantes, vecinos y vecinas. Por eso es tan importante ejercer la comunicación con sensibilidad, responsabilidad y compromiso social.

El caos, la violencia verbal y la degradación del debate público no generan soluciones. Generan más incertidumbre, más fragmentación y menos oportunidades para construir una comunidad integrada.

En cambio, el periodismo comprometido con la verdad, con la búsqueda de información de calidad y con el respeto por las personas contribuye a fortalecer el tejido social y a enriquecer la vida democrática.

Por eso, en este 7 de junio quiero agradecerles el trabajo cotidiano, el esfuerzo, la dedicación y el compromiso con nuestra comunidad.

Feliz Día del Periodista.

Juan de Jesús

Intendente del Partido de La Costa

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