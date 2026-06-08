La muerte del Indio Solari generó repercusión en medios nacionales e internacionales y movilizó a miles de seguidores en todo el país.

La noticia de la muerte de Carlos «Indio» Solari atravesó durante todo el fin de semana a medios de comunicación, redes sociales y espacios culturales de la Argentina. Pero más allá de la cobertura periodística, lo que quedó en evidencia fue la dimensión de un fenómeno popular que trascendió generaciones.

Los principales diarios nacionales dedicaron amplios espacios a la despedida del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Algunos eligieron poner el foco en su legado artístico, otros en la magnitud de la reacción popular.

«Muere el Indio Solari, una de las últimas leyendas del rock argentino», tituló el diario español El País, mientras que la agencia internacional Associated Press lo definió como «una leyenda de la escena del rock argentino». Por su parte, medios especializados de habla hispana destacaron que se trataba de una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana.

Las imágenes de miles de seguidores reuniéndose espontáneamente en distintos puntos del país reflejaron algo que va más allá de la música. El fenómeno ricotero siempre tuvo características particulares: una identidad cultural propia, códigos compartidos y una pertenencia que atravesó edades, clases sociales y geografías.

Un fenómeno popular difícil de explicar

Quizás por eso la despedida generó una repercusión que excedió al ámbito artístico.

El Indio fue una referencia para varias generaciones que encontraron en sus letras, en su actitud frente a la industria cultural y en la historia de Los Redondos una forma de interpretar una parte de la Argentina de las últimas décadas.

Su figura logró algo poco frecuente: mantenerse vigente incluso después de abandonar los escenarios y reducir al mínimo sus apariciones públicas.

El eco en la Costa Atlántica

Como ocurrió en gran parte del país, también en distintas localidades de la Costa Atlántica aparecieron mensajes, homenajes espontáneos y expresiones de despedida en redes sociales.

No resulta extraño. Durante años, miles de seguidores de la región viajaron a las históricas «misas ricoteras» que marcaron una época y que transformaron cada recital en una experiencia colectiva difícil de comparar con cualquier otro fenómeno musical argentino.

Cuando un artista se convierte en parte de una época

La muerte de un ídolo popular siempre tiene algo de balance colectivo.

No se trata solamente de recordar canciones o recitales. También aparecen recuerdos personales, viajes compartidos, amistades, momentos de la juventud y fragmentos de la historia de cada uno.

Quizás por eso la despedida del Indio Solari movilizó tanto.

Porque más allá del músico, del poeta o del personaje, para miles de personas representaba una parte de sus propias vidas.

Y cuando ocurre eso, cuando una figura logra convertirse en banda sonora de varias generaciones, su despedida deja de pertenecer únicamente al mundo de la cultura para transformarse en un hecho social que ayuda a comprender una época y a quienes la vivieron.

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