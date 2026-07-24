Dos adultos mayores fueron hallados sin vida en una vivienda de Santa Teresita. La Justicia investiga las causas del hecho y no descarta una intoxicación por monóxido de carbono.

La Justicia y las fuerzas de seguridad investigan el fallecimiento de dos adultos mayores, hermanos de 75 y 84 años, cuyos cuerpos fueron hallados este jueves en una vivienda ubicada sobre la avenida 41, entre las calles 11 y 12 de Santa Teresita.

Se trata de una información en desarrollo, por lo que se espera que durante las próximas horas se conozcan nuevos datos oficiales sobre las circunstancias del hecho y el resultado de las primeras pericias.

El caso comenzó a tomar forma luego de que familiares manifestaran su preocupación al no lograr comunicarse con las víctimas desde hacía varios días. Según pudo reconstruir este medio, fue una sobrina quien dio aviso a las autoridades, lo que motivó la intervención policial y el posterior ingreso al inmueble, donde ambos hermanos fueron encontrados sin vida.

Anoche, el secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Costa, Oscar Ronconi, confirmó a Radio Noticias Web que el hecho estaba siendo investigado, aunque evitó brindar precisiones sobre la identidad de las víctimas debido al estado inicial de las actuaciones judiciales.

Durante gran parte de la jornada trabajaron en el lugar efectivos de la Policía, Bomberos y personal de la Patrulla Municipal, mientras se preservaba la escena para permitir el trabajo de los peritos. La circulación sobre la avenida permaneció restringida durante varias horas.

Diversos medios locales también comenzaron a informar sobre el caso, coincidiendo en que la investigación recién se encuentra en sus primeras etapas y que aún no existen conclusiones oficiales sobre las causas de las muertes.

De manera extraoficial, trascendió que la vivienda no presentaría signos de violencia ni indicios compatibles con un robo, elementos que por el momento orientarían la investigación hacia otras hipótesis. Entre ellas, cobra fuerza la posibilidad de una intoxicación por monóxido de carbono, especialmente porque en el inmueble se habría percibido un fuerte olor a gas. Sin embargo, esa línea investigativa todavía no fue confirmada oficialmente y deberá ser corroborada mediante las pericias técnicas y las autopsias ordenadas por la Justicia.

Precisamente, serán los estudios médico-legales los que determinarán la causa de muerte de ambas personas y permitirán establecer si existió una falla en algún artefacto o instalación domiciliaria, o si el fallecimiento obedeció a otra circunstancia.

Desde Radio Noticias Web seguiremos de cerca la evolución de este caso y ampliaremos la información apenas las autoridades judiciales y policiales den a conocer nuevos elementos de la investigación.

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