Los Bomberos Voluntarios realizarán este viernes un entrenamiento de rescate en altura en San Bernardo. Vecinos en Alerta invitó a la comunidad a presenciar esta práctica, que también se presenta como un atractivo durante las vacaciones de invierno.

La práctica se realizará este viernes y podrá ser observada por vecinos y turistas. Desde Vecinos en Alerta San Bernardo destacaron la importancia de difundir la actividad, que combina capacitación, prevención y un atractivo para las vacaciones de invierno.

Este viernes 24 de julio, entre las 11.00 y las 17.00, San Bernardo será escenario de una importante jornada de entrenamiento del Grupo Operativo Especial de Salvamento (G.O.E.S.) de los Bomberos Voluntarios del Cuartel Central Mar de Ajó y el Destacamento San Bernardo, quienes realizarán prácticas de rescate en altura y descenso con sogas en un edificio ubicado en la esquina de San Juan y Frías.

La información fue acercada a Radio Noticias Web por Jorge Meza, integrante de Vecinos en Alerta San Bernardo, quien brindó los detalles de la actividad y destacó el trabajo conjunto que vienen desarrollando la institución vecinal y el cuerpo de bomberos para hacer posible este tipo de capacitaciones.

Según explicó Meza, la gestión del espacio donde se llevará adelante el entrenamiento fue resultado de una labor coordinada entre ambas instituciones, con el objetivo de brindar a los bomberos un ámbito adecuado para perfeccionar técnicas de rescate que luego pueden resultar determinantes durante una emergencia real.

Al mismo tiempo, invitó a toda la comunidad a colaborar con la difusión de la jornada, ya que consideró que también representa un atractivo para quienes visitan el Partido de La Costa durante las vacaciones de invierno. «Será una oportunidad para que vecinos, turistas y especialmente los más chicos puedan conocer de cerca cómo trabajan nuestros bomberos y el nivel de preparación que requieren este tipo de intervenciones», señalaron desde la organización.

El entrenamiento permitirá observar maniobras de descenso con sogas, trabajos en altura y distintas técnicas que forman parte de la formación permanente del Grupo Operativo Especial de Salvamento, una unidad especializada que interviene en rescates complejos.

Desde Vecinos en Alerta San Bernardo también resaltaron el compromiso del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, que de manera permanente lleva adelante cursos, capacitaciones y prácticas para responder a una demanda cada vez mayor en una ciudad que continúa creciendo tanto en cantidad de habitantes como de visitantes.

Más allá del espectáculo que significan estas maniobras, la actividad pone en valor el esfuerzo silencioso de quienes se entrenan durante todo el año para actuar con profesionalismo cuando una emergencia lo requiere. Una preparación constante que fortalece la capacidad de respuesta y brinda mayor seguridad a toda la comunidad.

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