La discusión por los fondos municipales avanza en Diputados mientras crece la preocupación por salarios y aguinaldos.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires volverá a reunirse este jueves para intentar avanzar con un proyecto que los intendentes consideran clave para afrontar una situación financiera cada vez más compleja.

La discusión gira en torno al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), una herramienta que permitiría transferir recursos extraordinarios a los municipios bonaerenses en momentos donde muchas administraciones locales observan con preocupación la evolución de sus cuentas.

El debate comenzó esta semana en la Comisión de Presupuesto e Impuestos, presidida por el diputado costero Juan Pablo De Jesús, donde las distintas fuerzas políticas intentan encontrar puntos de acuerdo para que la iniciativa avance.

Qué reclaman los intendentes

Detrás de la discusión legislativa aparece una preocupación concreta.

La caída de la actividad económica, la disminución de recursos coparticipables y el aumento permanente de costos operativos están generando dificultades financieras en numerosos municipios de la provincia.

La cercanía del pago del medio aguinaldo y la necesidad de garantizar salarios, servicios esenciales, asistencia social y mantenimiento urbano aceleraron los pedidos de los intendentes para que los fondos lleguen cuanto antes a los distritos.

Se trata de una demanda que atraviesa a gobiernos municipales de distintos signos políticos.

Las diferencias que trabaron el debate

Los bloques opositores no rechazan la asistencia a los municipios, pero plantean condiciones vinculadas a la distribución de los recursos, los mecanismos de control y la posibilidad de incorporar herramientas adicionales para fortalecer la autonomía financiera de los gobiernos locales.

Entre otros puntos, algunos sectores impulsan mayores precisiones sobre los criterios de reparto y buscan que la asistencia quede acompañada por garantías de transparencia y seguimiento de los fondos.

Por su parte, desde el oficialismo provincial y los sectores que acompañan la iniciativa sostienen que la prioridad pasa por acelerar la llegada de recursos a los municipios para responder a una coyuntura que consideran urgente.

La postura del gobierno bonaerense apunta a evitar que los tiempos de la discusión legislativa terminen afectando la capacidad de gestión de las comunas en un momento especialmente sensible del calendario financiero.

El rol de la Comisión de Presupuesto

En ese escenario, la Comisión de Presupuesto e Impuestos se convirtió en el principal ámbito de negociación.

La presidencia ejercida por Juan Pablo De Jesús aparece como una pieza relevante en la búsqueda de consensos entre oficialismo y oposición, especialmente en una discusión donde los intereses políticos conviven con necesidades concretas de gestión.

No se trata solamente de aprobar una transferencia de recursos. También se busca construir un acuerdo que permita dar respuesta a los municipios sin romper los equilibrios institucionales que reclaman los distintos bloques.

Una discusión que excede la política partidaria

Aunque el debate tiene una evidente dimensión política, en los municipios la preocupación es mucho más práctica.

Los intendentes necesitan previsibilidad para afrontar compromisos inmediatos y sostener servicios que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos.

Por eso, más allá de las diferencias que todavía persisten, existe una expectativa compartida de que la Legislatura logre encontrar un punto de equilibrio que permita destrabar la situación.

Porque mientras continúan las negociaciones, los plazos administrativos avanzan y las obligaciones financieras de los municipios no esperan.

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