La Selección Argentina regresa tras el subcampeonato del Mundial 2026. No habrá recibimiento oficial con todo el plantel, pero el reconocimiento de los argentinos permanece intacto.

El sueño terminó a un paso de la gloria, pero el orgullo permanece intacto. La Selección Argentina regresará al país después de conquistar el subcampeonato del Mundial 2026, aunque lo hará en un contexto muy distinto al de Qatar. No habrá una caravana multitudinaria con todo el plantel ni un acto oficial, ya que varios futbolistas no volverán de inmediato al país y emprenderán sus vacaciones o regresarán directamente a sus clubes en Europa. Entre ellos se encuentran Lionel Messi y Rodrigo De Paul, según trascendió en las últimas horas.

La situación también modificó el anuncio realizado por el presidente Javier Milei, quien había manifestado su intención de declarar un feriado nacional para homenajear al seleccionado. Sin embargo, la posibilidad de una celebración conjunta quedó prácticamente descartada ante la dispersión del plantel una vez finalizada la competencia.

Más allá de la logística del regreso, hay una certeza que atraviesa a millones de argentinos: esta generación volvió a dejar al país entre los mejores del mundo. Después del título obtenido en Qatar 2022, el equipo de Lionel Scaloni alcanzó una nueva final mundialista, ratificando un ciclo que ya quedó entre los más importantes de la historia del fútbol argentino.

Durante más de un mes, la Selección volvió a unir al país. En cada ciudad hubo banderas, caravanas, abrazos entre desconocidos y familias enteras compartiendo una misma ilusión. El Partido de La Costa no fue la excepción: miles de vecinos coparon plazas, monumentos y avenidas para acompañar a un equipo que, más allá del resultado deportivo, volvió a representar los valores del esfuerzo, la humildad y el compromiso.

La derrota en la final frente a España dejó tristeza, pero difícilmente empañe el legado de un plantel que acostumbró a los argentinos a competir siempre hasta el último minuto. El recorrido por este Mundial volvió a regalar noches inolvidables y confirmó que la Scaloneta sigue siendo una referencia para el fútbol mundial.

Ahora llegará el momento de los regresos individuales, de las vacaciones y del retorno a los clubes. También comenzará una nueva etapa para varios de los protagonistas, con la certeza de que Lionel Messi disputó su último Mundial y dejó otra página imborrable en la historia de la Selección.

No habrá una foto con todo el plantel en un escenario. Tampoco una celebración oficial multitudinaria. Pero el reconocimiento ya está hecho. Está en cada bandera que todavía cuelga de un balcón, en cada camiseta que seguirá usándose con orgullo y en el aplauso de un país que entendió que no siempre hace falta levantar la copa para ganarse el cariño de la gente.

Porque esta Selección volvió a emocionar a millones de argentinos. Y eso, más allá del resultado de una final, también merece un enorme gracias.

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