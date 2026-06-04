La Fiesta de la Torta Argentina fue declarada patrimonio cultural gastronómico en Diputados y buscan que sea la torta nacional

En comunicación con Radio Noticias, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Dolores, Guillermo Ibarra, expresó el orgullo y la alegría de la comunidad tras un importante logro legislativo. En la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, se aprobó un proyecto —impulsado por el diputado dolorense Ramiro Gutiérrez y respaldado por la gestión municipal— que declara a la Torta Argentina como patrimonio cultural gastronómico de la nación.

Ibarra detalló el profundo valor histórico y la identidad que posee este producto surgido en Dolores, considerado el primer pueblo patrio. Recordó que se cocinó por primera vez un 25 de mayo, que se caracteriza por tener 25 capas de masa intercaladas con dulce de leche y que se elabora con una receta tradicional y productos autóctonos de la región.

El funcionario remarcó que este es el primer paso de un objetivo mayor: lograr que la Torta Argentina sea declarada oficialmente como la «torta nacional», dado que el país actualmente no cuenta con un postre o torta que ostente ese título de forma institucional. Respecto al camino parlamentario, anticipó que el próximo 22 de junio se presentarán ante la Comisión de Turismo para buscar una resolución similar. Una vez que se unifiquen ambos antecedentes de comisión, se podrá avanzar firmemente en el recinto con el tratamiento del proyecto de ley definitivo.

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