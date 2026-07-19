Un estudio nacional de Zentrix Consultora revela que el 86,1% siente que su salario perdió frente a la inflación, incluso en plena pasión por el Mundial.

Mientras millones de argentinos viven con intensidad la cuenta regresiva para la final del Mundial y el país se prepara para una nueva jornada de pasión futbolera, la economía continúa ocupando el primer lugar entre las preocupaciones cotidianas. La ilusión deportiva ofrece una pausa emocional, pero no alcanza para ocultar una realidad que sigue golpeando a buena parte de los hogares.

Así surge del último Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora, una firma especializada en investigación social, análisis estadístico y estudios de opinión pública, que desde hace varios años realiza relevamientos periódicos sobre el clima social y económico del país. El informe fue confeccionado durante junio sobre una muestra nacional de 1.297 casos, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±2,7%.

Uno de los datos más contundentes del estudio indica que el 86,1% de los consultados considera que su salario perdió poder adquisitivo frente a la inflación, una percepción que refleja que, más allá de la desaceleración de algunos indicadores económicos, la recuperación todavía no se siente en la economía doméstica.

El informe también muestra las dificultades para llegar a fin de mes. Seis de cada diez argentinos aseguran que sus ingresos alcanzan solamente hasta el día 20, mientras que una amplia mayoría sostiene que los precios continúan aumentando por encima de lo que reflejan los índices oficiales.

La encuesta revela además un dato que resume el estado de ánimo de gran parte de la sociedad: la mitad de los consultados se considera perteneciente a la clase baja, una percepción que no sólo habla de ingresos, sino también de cómo muchas familias sienten que cambió su calidad de vida en los últimos años.

En medio de las banderas, las camisetas celestes y blancas y la expectativa por un nuevo título mundial, el trabajo de Zentrix Consultora pone en números una realidad que permanece inalterable. Durante noventa minutos, el fútbol logra unir al país detrás de una misma ilusión. Pero terminado el partido, vuelven las cuentas, los precios, el supermercado y la preocupación por un salario que, para la mayoría de los argentinos, todavía no alcanza.

El Mundial ocupa hoy el centro de la escena. Sin embargo, la encuesta confirma que el verdadero desafío para millones de familias sigue jugándose lejos de una cancha: en la economía de todos los días.

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