La adolescente fue encontrada sana y salva, pero la Justicia ahora busca determinar qué ocurrió durante su desaparición.

La aparición con vida de la adolescente que era intensamente buscada en Mar de Ajó llevó alivio a su familia y a toda la comunidad. Sin embargo, una vez superada la angustia de las primeras horas, la investigación judicial abrió nuevos interrogantes sobre lo ocurrido durante el tiempo en que la menor estuvo desaparecida.

La denuncia fue realizada por su madre luego de que la joven saliera de su domicilio con destino a la escuela y nunca llegara al establecimiento educativo. A partir de ese momento se activó un operativo que involucró a fuerzas de seguridad, personal municipal, operadores de monitoreo y numerosos vecinos que colaboraron difundiendo la búsqueda.

Según se pudo reconstruir a partir de fuentes oficiales y del seguimiento realizado durante el operativo, el trabajo coordinado permitió obtener información clave en pocas horas. El análisis de cámaras de seguridad, los rastrillajes y las tareas investigativas terminaron conduciendo a los investigadores hasta el lugar donde se encontraba la adolescente.

La joven fue localizada durante la madrugada y puesta inmediatamente bajo resguardo.

El hallazgo abrió una nueva etapa de la investigación

Con la menor ya a salvo, la atención de la Justicia se trasladó hacia las circunstancias que rodearon su desaparición.

Como resultado de las primeras medidas adoptadas por la Fiscalía, un hombre de 36 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones.

Las autoridades investigan posibles delitos vinculados a la privación ilegítima de la libertad y presuntos hechos contra la integridad sexual, aunque por el momento los investigadores mantienen reserva sobre aspectos centrales del expediente debido a la edad de la víctima y a la sensibilidad del caso.

Las preguntas que deberá responder la Justicia

El rápido hallazgo permitió evitar que la situación se prolongara durante más tiempo, pero ahora la investigación busca determinar qué ocurrió entre el momento en que la adolescente salió de su casa y el instante en que fue encontrada.

¿Se encontraba acompañada voluntariamente o contra su voluntad? ¿Existía algún vínculo previo con el hombre detenido? ¿Cómo se produjeron los hechos que hoy son materia de investigación?

Esas son algunas de las preguntas que intentarán responder los investigadores a partir de pericias, testimonios y distintas medidas judiciales que continúan desarrollándose.

Una búsqueda que mostró una rápida respuesta

Más allá de lo que determine la investigación, el caso dejó en evidencia la importancia de la rápida activación de los protocolos de búsqueda.

La coordinación entre familiares, fuerzas de seguridad, operadores de la Sala de Monitoreo Municipal y vecinos permitió desplegar en pocas horas un dispositivo que resultó determinante para localizar a la adolescente.

Ahora comienza una etapa distinta. Ya no se trata de encontrar a la joven, sino de esclarecer qué ocurrió y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

Esa será la tarea de la Justicia en los próximos días.

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